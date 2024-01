Crown Holdings, Inc. est, par l'intermédiaire de ses filiales, un fournisseur de produits d'emballage rigides pour les sociétés de marketing grand public, ainsi que de produits d'emballage de transport et de protection, d'équipements et de services pour toute une série de marchés finaux. Les segments de la société sont les suivants : Americas Beverage, European Beverage, Asia Pacific et Transit Packaging. Le segment Americas Beverage fabrique des canettes et des bouchons en aluminium recyclables à l'infini, des bouteilles en verre, des couronnes en acier et des capsules en aluminium. Le segment des boissons européennes fabrique des canettes et des bouchons en aluminium recyclables en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le segment Asie-Pacifique comprend principalement les activités liées aux canettes au Cambodge, en Chine, en Indonésie, en Malaisie, au Myanmar, à Singapour, en Thaïlande et au Viêt Nam, ainsi que les activités liées aux canettes autres que les canettes, principalement les canettes alimentaires et les emballages spéciaux. Le segment Transit Packaging comprend les produits industriels, les solutions de protection et les activités d'automatisation, d'équipement et d'outillage.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier