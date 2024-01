Communiqué officiel de DAIICHI SANKYO CO., LTD.

– Un paiement à court terme à Esperion pour la somme de 100 millions USD plus 25 millions USD est prévu au cours de ce trimestre civil suite à la décision attendue de l’EMA concernant l’autorisation de modification de type II(a) pour le NILEMDO® (acide bémpédoïque) sous forme de comprimés, et le NUSTENDI® (acide bémpédoïque et ézétimibe), également sous forme de comprimés – – La révision prévoit également le transfert de certains droits de fabrication et d’approvisionnement à DSE et l’élargissement de la collaboration en Europe et dans d’autres territoires –

Esperion Therapeutics, Inc. (NASDAQ : ESPR) et Daiichi Sankyo Europe GmbH (DSE), le siège européen de la société pharmaceutique japonaise Daiichi Sankyo Co, Ltd (TSE : 4568), ont annoncé aujourd’hui une révision de leur collaboration pour un montant de 125 millions USD, révision qui est assortie d’une résolution à l’amiable du différend commercial des deux sociétés et de certains autres ajustements visant à améliorer la valeur à long terme de leurs produits.

DSE a convenu de payer 100 millions USD à Esperion à la mi-janvier, en prévision d’une approbation de modification de type II(a) par l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour le NILEMDO® (acide bémpédoïque) sous forme de comprimés, et le NUSTENDI® (acide bémpédoïque et ézétimibe), également sous forme de comprimés. DSE versera un paiement supplémentaire de 25 millions USD à Esperion au cours du trimestre civil suivant immédiatement la décision de l’EMA relative à la demande en cours. L’action en justice en cours devant le Tribunal de district des États-Unis pour le District Sud de New York sera annulée.

Dans le cadre de la résolution, les parties ont également convenu ce qui suit :

de confier à Esperion les activités de fabrication et les responsabilités de fourniture de DSE en Europe et dans d’autres territoires, initiative qui se traduira par des économies de coûts et des gains d’efficacité significatifs pour les deux entreprises ;

d’étendre leur collaboration en Europe et dans d’autres territoires, afin d’inclure le développement et la commercialisation potentiels d’un produit à triple formulation (comprenant de l’acide bémpédoïque, de l’ézétimibe et une statine), ce qui pourrait représenter une valeur significative à long terme pour la collaboration ;

que DSE prendra désormais en charge toutes les communications réglementaires avec l’EMA concernant les demandes en cours.

« Nous sommes heureux de cet arrangement qui crée de la valeur pour Esperion aujourd’hui grâce aux paiements en espèces, et ravis qu’il soit assorti de conditions supplémentaires qui continueront à créer de la valeur pour les deux sociétés à l’avenir. Il est important de noter que l’accord conclu aujourd’hui va permettre à Esperion et à DSE de se concentrer sur la tâche à accomplir, à savoir la fourniture de traitements médicamenteux vitaux à des millions de personnes souffrant d’hypercholestérolémie », a déclaré Sheldon Koenig, président et chef de la direction d’Esperion. « Ensemble, nous sommes déterminés à faire de l’acide bémpédoïque une franchise à succès dans le monde entier, en nous appuyant sur les profils différenciés de nos produits. »

« Il s’agit d’un règlement positif pour les patients. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à mettre en œuvre nos forces combinées dans le monde entier pour apporter des produits pharmaceutiques innovants aux patients souffrant de maladies cardiovasculaires, lesquelles représentent la plus importante cause de décès et d’invalidité à travers le monde », a confié pour sa part Oliver Appelhans, responsable de l’unité commerciale Produits de spécialité de Daiichi Sankyo Europe.

Depuis 2019, Esperion et DSE travaillent main dans la main pour apporter l’acide bémpédoïque à la population de patients éligibles et libérer son potentiel de réduction du risque cardiovasculaire. Le partenariat entre les deux sociétés continue de se développer, et DSE a récemment obtenu des autorisations relatives à l’acide bempédoïque aux Pays-Bas, en Slovaquie et en Espagne.

À propos d’Esperion Therapeutics

Chez Esperion, nous découvrons, développons et commercialisons des médicaments innovants dont l’objectif est d’aider à améliorer les résultats pour les patients atteints ou à risque de maladies cardiovasculaires et cardiométaboliques. La situation actuelle ne répond pas aux besoins de santé des millions de personnes souffrant d’hypercholestérolémie, et c’est pourquoi notre équipe de leaders sectoriels passionnés cherche à faire tomber les barrières qui empêchent les patients d’atteindre leurs objectifs. Les prestataires de soins s’efforcent actuellement de réduire le taux de cholestérol LDL au niveau le plus bas possible et le plus rapidement possible. De notre côté, nous nous concentrons sur les étapes suivantes qui permettent d’aider les patients à atteindre cet objectif ; c’est là notre mission et notre raison d’être. Pour plus d’informations, visitez esperion.com et esperionscience.com, et suivez-nous sur X à l’adresse twitter.com/EsperionInc.

À propos de Daiichi Sankyo

Daiichi Sankyo est une entreprise mondiale innovante du secteur des soins de santé qui contribue au développement durable de la société. Elle découvre, développe et fournit de nouvelles normes de soins afin d’améliorer la qualité de vie des personnes dans le monde entier. Avec plus de 120 ans d’expérience, Daiichi Sankyo s’appuie sur sa science et sa technologie de classe mondiale pour créer de nouvelles modalités et développer des médicaments innovants destinés aux personnes atteintes de cancer, de maladies cardiovasculaires et d’autres maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Pour plus d’informations, prière de consulter le site www.daiichi-sankyo.eu.

