Darling Ingredients Inc. développe et produit des ingrédients naturels durables à partir de bio-nutriments comestibles et non comestibles, créant ainsi des ingrédients et des solutions spécialisées personnalisées pour les clients des secteurs pharmaceutique, alimentaire, des aliments pour animaux de compagnie, de l'alimentation animale, de l'industrie, des carburants, de la bioénergie et des engrais. Ses segments comprennent les ingrédients pour l'alimentation animale, les ingrédients pour l'alimentation humaine et les ingrédients pour les carburants. Le segment des ingrédients pour l'alimentation animale comprend la collecte et la transformation de sous-produits animaux de bœuf, de volaille et de porc, la collecte et la transformation de résidus de boulangerie en Amérique du Nord en Cookie Meal, la collecte et la transformation d'huiles de cuisson usagées en graisses de qualité non alimentaire. Le segment des ingrédients alimentaires comprend l'achat et la transformation de copeaux d'os de bœuf et de porc, de peaux de bœuf, de porc et de poisson en collagène, ainsi que la collecte et la transformation d'intestins de porcins et de bovins. Le segment des ingrédients pour carburants comprend les activités globales liées à sa part des résultats de sa participation dans Diamond Green Diesel Holdings LLC.

Secteur Transformation des aliments