DaVita Inc. est spécialisé dans les prestations de services de dialyse. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services de dialyse (96,3%) : prestations d'hémodialyse et de dialyse péritonéale destinées aux patients souffrant d'insuffisance rénale chronique. A fin 2022, l'activité est assurée au travers de 2 724 centres de dialyse desservant près de 199 400 patients aux Etats-Unis, et au travers de 350 centres de dialyse desservant près de 45 600 patients à l'international ; - autres (3,7%).

Secteur Installations et services en soins de santé