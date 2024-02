Denny's Corporation est une marque de restauration franchisée à service complet, basée sur un certain nombre de restaurants. Elle possède et exploite la marque Denny's (Denny's) et la marque Keke's Breakfast Cafe (Keke's). Elle exerce ses activités dans deux secteurs : Denny's et Keke's. La société possède environ 1 656 restaurants, dont 1 582 sont des restaurants franchisés/licenciés et 74 sont exploités par la société. La marque Denny's comprend environ 1 602 restaurants franchisés, sous licence et exploités par la société dans le monde entier, dont 1 445 restaurants aux États-Unis et 157 restaurants à l'étranger. Le Grand Slam "Build Your Own" est l'un des plats les plus populaires du menu. Denny's propose une sélection de plats pour le déjeuner et le dîner, notamment des entrées, des hamburgers, des sandwichs et des salades, ainsi qu'un assortiment d'amuse-gueules et de desserts. Il y a quatre périodes de la journée : le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et la fin de soirée. L'enseigne Keke's compte environ 54 restaurants. Keke's propose également des hamburgers, des paninis, des salades et des sandwiches.

Secteur Restaurants et bars