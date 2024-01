Derwent London Plc est une société d'investissement immobilier (REIT) basée au Royaume-Uni. La société est un régénérateur et un investisseur spécialisé dans les immeubles de bureaux. La société possède et gère un portefeuille d'investissement de 5,5 millions de pieds carrés, dont 99 % sont situés dans le centre de Londres, avec un accent particulier sur le West End et les zones limitrophes de la City de Londres, ces dernières étant principalement situées dans la Tech Belt. Ses propriétés sont situées à Londres (West End central, West End borders/autres et City borders), le reste se trouvant en Écosse (Provincial). Son portefeuille comprend 80 Charlotte Street, The Featherstone Building, Soho Place, Brunel Building, 25 Baker Street, White Collar Factory, Network, Tea Building, The White Chapel Building, Greencoat and Gordon House, Middlesex House, 25 Savile Row, Rathbone Studios, Turnmill, Morelands, Angel Building, Horseferry House et d'autres encore. Ses filiales comprennent Asta Commercial Limited, BBR (Commercial) Limited, Caledonian Properties Limited et d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial