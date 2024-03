DIASORIN : Invest Securities abaisse son objectif

Invest Securities confirme son opinion neutre sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 90 E (au lieu de 91 E).



L'analyste estime que le groupe a clôturé vendredi l'année 2023 sur une nouvelle performance décevante, tant sur la croissance que sur la marge.



' Une nouvelle fois, la robustesse de la franchise Immunodiagnostic ne permet pas de compenser la contreperformance du Diagnostic Moléculaire et de la franchise LTG. Le groupe a renouvelé ses objectifs 2024 sur lesquels nous sommes alignés ' indique le bureau d'analyses.



' Le positionnement premium sur le segment immunoessais ne suffit plus pour surperformer ses pairs avec une valorisation justifiée. Enfin, la visibilité sur la contribution potentielle du pipeline est encore limitée ' indique Invest Securities.



