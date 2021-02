DICK'S Sporting Goods, Inc. : Bon timing pour accompagner la tendance

Données financières USD EUR CA 2021 9 508 M - 7 819 M Résultat net 2021 528 M - 434 M Dette nette 2021 2 241 M - 1 843 M PER 2021 13,1x Rendement 2021 1,63% Capitalisation 6 667 M 6 667 M 5 483 M VE / CA 2021 0,94x VE / CA 2022 0,94x Nbr Employés 28 450 Flottant 44,5% Prochain événement sur DICK'S SPORTING GOODS, INC. 09/03/21 Année 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 27 Objectif de cours Moyen 71,00 $ Dernier Cours de Cloture 74,41 $ Ecart / Objectif Haut 21,0% Ecart / Objectif Moyen -4,58% Ecart / Objectif Bas -39,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Lauren R. Hobart President, Chief Executive Officer & Director Lee J. Belitsky Chief Financial Officer & Executive Vice President Edward W. Stack Executive Chairman & Chief Merchant Vladimir Rak Chief Technology Officer Lawrence J. Schorr Lead Independent Director