Cotations 5 jours Temps Différé Nasdaq 27/12/2022 28/12/2022 29/12/2022 30/12/2022 03/01/2023 Date 13.5(c) 13.5(c) 13.5(c) 19.89(c) 17.95(c) Dernier 268 117 11 654 6 388 176 261 97 351 Volume -12.90% 0.00% 0.00% +47.33% -9.75% Variation Données financières estimées (e) USD EUR CA 2022 - - - Résultat net 2022 -91,9 M - -87,1 M Dette nette 2022 - - - PER 2022 -3,40x Rendement 2022 - CA 2023 - - - Résultat net 2023 -69,6 M - -66,0 M Dette nette 2023 - - - PER 2023 -4,84x Rendement 2023 - Capitalisation 304 M 304 M 288 M Capi. / CA 2022 - Capi. / CA 2023 - Nbr Employés - Flottant 2,27% Profil société Lire la suite Disc Medicine, Inc. is a clinical-stage biopharmaceutical company. The Company is primarily engaged in discovering, developing, and commercializing treatments for patients who suffer from serious hematologic diseases. It is building a portfolio of therapeutic candidates that focuses to address a spectrum of hematologic diseases by targeting fundamental biological pathways of red blood cell biology, specifically heme... Secteur Recherche biotechnologique et médicale