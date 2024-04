DNB Bank ASA est le 1er groupe financier norvégien. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit : - banque d'affaires (61,7%) ; - banque de détail (35,2%) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés ; - autres (3,1%) : assurance, gestion d'épargne, gestion d'actifs, etc. A fin 2023, le groupe gère 1 422,9 MdsNOK d'encours de dépôts et 1 997,4 MdsNOK d'encours de crédits.

Secteur Banques