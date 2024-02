DoubleVerify Holdings, Inc. propose une plateforme logicielle pour la mesure et l'analyse des médias numériques. La société fournit une gamme de solutions, telles que DV Authentic Ad, DV Authentic Attention, Custom Contextual et Supply-Side Solutions. DV Authentic Ad évalue l'existence de fraude, la sécurité de la marque, la visibilité et la géographie pour chaque publicité numérique. Authentic Attention est une mesure prédictive de la performance des publicités numériques, qui fournit des données prédictives en temps réel permettant d'améliorer la performance des campagnes médiatiques dans le respect de la vie privée, en remplacement des outils de performance individuels de portée et de fréquence. L'outil Custom Contextual permet aux annonceurs d'associer leurs publicités à des contenus pertinents afin de maximiser l'engagement des utilisateurs et d'améliorer les performances des campagnes. La plateforme de publicité du côté de l'offre utilise ses analyses de données pour valider la qualité de son inventaire publicitaire et fournir des mesures à ses clients afin de faciliter le ciblage et l'achat de publicités numériques.

Secteur Logiciels