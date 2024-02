La société d'électricité et de gaz naturel Duke Energy a augmenté jeudi son plan de dépenses d'investissement sur cinq ans à 73 milliards de dollars, soit une augmentation de 8 milliards de dollars par rapport à ses prévisions précédentes, et a prévu un bond de la croissance de la demande en 2024.

L'augmentation de la consommation d'électricité dans les États du sud-est et du Midwest des États-Unis implique davantage d'investissements dans les énergies propres, a déclaré l'entreprise basée en Caroline du Nord.

"Il s'agit d'un plan d'investissement quinquennal qui soutiendra notre transition énergétique et la croissance sans précédent de nos juridictions", a déclaré Lynn Good, directeur général de l'entreprise.

La société a manqué de peu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre en raison de dépenses d'intérêt plus élevées et à 13 h 25 ET (1825 GMT), les actions avaient chuté d'environ 2,9 %.

Duke Energy a également relevé ses prévisions de croissance de la charge en 2024 à environ 2 %, contre environ 1 % en 2023, car de nouveaux projets à forte consommation d'énergie, des augmentations de population dans ses zones de service et un rebond de l'activité industrielle entraînent une augmentation de la demande d'électricité.

"Ces trois facteurs nous permettent de penser qu'une croissance de la charge de 2 % en 2024 est tout à fait envisageable", a déclaré Brian Savoy, directeur financier.

Les services publics de Duke Energy fournissent de l'électricité à plus de 8,2 millions de foyers et d'entreprises en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Floride, dans l'Indiana, dans l'Ohio et dans le Kentucky. Son unité de gaz naturel compte 1,6 million de clients.

Les hausses de taux d'intérêt décidées par la Réserve fédérale américaine pour juguler l'inflation ont rendu les emprunts plus coûteux pour les entreprises, ce qui a eu un impact sur les sociétés de services publics comme Duke.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,51 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne de 1,54 $ par action par les analystes, selon les données de LSEG.

Les charges d'intérêt trimestrielles de la société pour son segment Electric Utilities and Infrastructure ont été de 486 millions de dollars, contre 421 millions de dollars il y a un an. (Reportage de Laila Kearney, Tanay Dhumal à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai et David Ljunggren)