Dutch Bros Inc. est un exploitant et un franchiseur de drive-through qui se concentre sur le service de boissons artisanales. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Les magasins exploités par la société et les franchises et autres. Le secteur des magasins exploités par la société comprend les ventes de cafés aux clients. Le secteur des franchises et autres comprend les ventes de grains et de produits aux partenaires franchisés et inclut les droits de franchise initiaux, les redevances et les frais de marketing. La société vend une gamme de boissons chaudes, glacées et mélangées personnalisables. Ses boissons à base de café comprennent ses boissons personnalisées à base d'espresso, ses boissons froides et ses boissons mélangées glacées exclusives. Son menu est basé sur sa boisson énergétique Blue Rebel, qui est personnalisable avec des arômes et des modificateurs et qui peut être servie mélangée ou sur de la glace. Elle propose également une variété de thés, de limonades, de sodas et de smoothies. La société possède environ 671 boutiques, dont 396 exploitées par la société et 275 franchisées, réparties dans 14 États.

Secteur Restaurants et bars