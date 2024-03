EDENRED : Deutsche Bank réduit sa cible, mais reste à l'achat

Deutsche Bank a ramené mardi son objectif de cours sur Edenred de 69 à 68 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre du spécialiste des des titres-restaurant.



Dans une note de recherche, l'analyste met en évidence le faible de taux de pénétration du marché (<25%), mais souligne l'effet positif de la digitalisation, qui devrait selon lui accélérer à la fois sa croissance et sa rentabilité.



L'intermédiaire souligne qu'Edenred et Pluxee, les deux premiers mondiaux du secteur, devraient ainsi bénéficier d'une croissance structurelle à deux chiffres de leur chiffre d'affaires.



Pour ce qui concerne la rentabilité, Edenred affiche une nette avance avec une marge opérationnelle de 43,5%, contre 34,5% pour Pluxee, une différence qu'il explique par la taille de l'entreprise, deux fois et demi plus importante que son rival.



Cet écart est appelé à encore s'accentuer, selon DB, qui voit la marge d'Edenred s'améliorer de 12% en données organiques chaque année, tandis que celle de Pluxee devrait atteindre 37% d'ici deux ans.



