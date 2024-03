Communiqué de presse 26 mars 2024

Edenred et IP Gruppo api signent un partenariat permettant à Edenred d'acquérir la totalité de l'activité « cartes énergie » d'IP et devenir ainsi un leader des services de mobilité B2B en Italie

Edenred, la plateforme digitale de services et de paiements et l'un des leaders mondiaux des solutions de mobilité B2B, et IP Gruppo api (IP), le leader italien privé des solutions de carburants et de mobilité, annoncent aujourd'hui la signature d'un partenariat par le biais duquel Edenred fera l'acquisition de la totalité de l'activité de cartes énergie d'IP, celle-ci comptant un portefeuille d'environ 50 000 clients B2B. La transaction comprend également un accord à long terme avec IP portant sur l'approvisionnement en carburant.

Depuis le lancement de sa première carte énergie en Italie en 2018, Edenred UTA a rapidement construit une solide position sur ce marché. Avec cette acquisition, Edenred renforce considérablement son activité de mobilité B2B en Italie, devenant le second acteur domestique, et affirme par la même occasion son ambition d'accompagner le développement des services de mobilité verte B2B dans le pays. Grâce à ce partenariat avec le premier distributeur local de carburant en Italie, l'activité de mobilité d'Edenred va véritablement changer de dimension dans le pays, la positionnant idéalement pour exploiter le potentiel de la transition des flottes B2B vers les véhicules électriques.

Fondé en 1933 et propriété de la famille Brachetti Peretti, IP offre le plus grand réseau de carburants et d'énergie en Italie. Composé de plus de 4 600 stations-service, ce réseau représente aujourd'hui environ 20 % du nombre total de stations dans le pays. Au fil des ans, la société a développé une forte activité de cartes énergie monomarque, bénéficiant de sa notoriété et de la couverture étendue de son réseau dans toutes les régions d'Italie. Les cartes « IP Plus » et « IP Plus fast » figurent parmi les produits phares du marché italien des cartes énergie B2B, avec une présence particulièrement forte dans le segment des PME. Se développant à un rythme soutenu, l'activité de cartes énergie d'IP a généré un chiffre d'affaires opérationnel de plus de 30 millions d'euros en 2023.

Edenred, qui figure parmi les leaders mondiaux des services de mobilité, commercialise plus de 90 programmes permettant à ses 210 000 clients en Europe et en Amérique latine de gérer efficacement leur flotte, d'optimiser leurs coûts et de réduire leur empreinte carbone. En Europe, ses clients ont accès à plus de 570 000 points de recharge sur la route pour véhicules électriques et hybrides. Via la plateforme digitale mise à leur disposition par Edenred, les gestionnaires de flottes peuvent donc bénéficier d'une solution complète de gestion de flottes mixtes, enrichie d'un ensemble de services à valeur ajoutée (ex : solutions de péage, solutions de remboursement de TVA et de taxes carburant). En Italie, Edenred UTA fait bénéficier ses clients d'un accès au plus grand réseau du pays qui comprend plus de 10 000 stations-service multimarques et plus de 35 000 points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides.

L'acquisition de l'activité cartes énergie d'IP renforcera significativement les activités de mobilité d'Edenred en Italie. Une fois cette opération réalisée, les quelques 50 000 clients de la carte énergie IP auront accès aux solutions à valeur ajoutée d'Edenred UTA tout en continuant à bénéficier du vaste réseau national de points d'acceptation d'IP. Les solutions Beyond Fuel d'Edenred comprennent le règlement électronique des péages, le remboursement de la TVA et des taxes sur les carburants, ainsi qu'un logiciel de tout premier plan pour une gestion simplifiée et efficace des flottes. Grâce à Spirii, dont l'acquisition devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024, l'offre d'Edenred comprendra bientôt des solutions complètes couvrant l'ensemble des aspects liés à la recharge des véhicules électriques ainsi qu'une plateforme dédiée à la gestion de la recharge.

L'intégration des clients de la carte énergie IP à la plateforme numérique Edenred UTA va donc générer d'importantes opportunités de ventes croisées ainsi que des synergies commerciales grâce à une expertise pointue dans les services de mobilité B2B. En outre, Edenred UTA et IP partageant l'ambition commune d'être moteur de la transition vers la mobilité verte, ils entendent collaborer étroitement pour favoriser l'adoption des véhicules électriques par les flottes B2B.

La transaction sera payée intégralement en numéraire et aura, dès la première année, un effet relutif sur le résultat net, part du Groupe d'Edenred.

Diane Coliche, Directrice générale Mobilité d'Edenred, a déclaré : « Ce nouveau partenariat avec IP Gruppo api nous permet d'ajouter à notre offre multimarque existante une solide franchise locale de cartes énergie et de renforcer fortement la présence d'Edenred dans la Mobilité en Italie. Nous nous réjouissons d'offrir l'accès à nos solutions digitales Beyond Fuel aux 50 000 clients de la carte énergie IP, tout en soutenant activement le passage des flottes d'entreprises professionnelles des véhicules à motorisation traditionnelles vers les véhicules hybrides et électriques. »

Alberto Chiarini, Directeur général d'IP Gruppo api, a commenté : « Grâce à ce partenariat, nos clients IP Plus et IP Plus Fast conserveront l'accès au plus grand réseau de pompes à essence d'Italie aux conditions qui leur sont familières. En outre, ils auront accès à la plateforme Edenred et bénéficieront d'une gamme de services à valeur ajoutée supplémentaire. En nous associant à Edenred, nous créerons un acteur unique, prêt à accompagner nos clients à travers les défis de la mobilité durable, en répondant au mieux à tous leurs besoins. »

Soumise à l'approbation des autorités compétentes, l'opération devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2024.

▬▬

À propos d'Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, plus de 60 millions d'utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers de près de 1 million d'entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques pour l'alimentation (comme les titres-restaurant), l'engagement (comme les cartes cadeaux et les plateformes d'engagement), la mobilité (comme les solutions multi-énergies, incluant la recharge électrique, de maintenance, de péage, de parking et de mobilité), et les paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d'être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien- être et le pouvoir d'achat des utilisateurs. Elles renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et

vitalisent l'emploi et l'économie locale. Elles favorisent également l'accès à une alimentation plus saine, à des produits plus respectueux de l'environnement et à une mobilité plus durable.

Les 12 000 collaborateurs d'Edenred s'engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2023, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d'affaires de 41 milliards d'euros réalisé principalement grâce à des applications mobiles, des plateformes en ligne et des cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext Tech Leaders, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

CONTACTS

Direction de la communication

Relations investisseurs

Emmanuelle Châtelain +33 (0)1 86 67 24 36emmanuelle.chatelain@edenred.com

Cédric Appert +33 (0)1 86 67 24 99cedric.appert@edenred.com

Relations presse

Matthieu Santalucia +33 (0)1 86 67 22 63matthieu.santalucia@edenred.com

Baptiste Fournier +33 (0)1 86 67 20 73baptiste.fournier@edenred.com

▬▬

À propos d'IP Gruppo api

IP Gruppo api est actif dans le secteur des carburants et de la mobilité depuis 1933. Le Groupe est le plus grand opérateur privé du secteur en Italie, avec environ 1 600 employés, un réseau de plus de 4 600 stations-service portant la marque IP, une capacité de traitement du pétrole brut d'environ 10 millions de tonnes dans 2 raffineries et une présence logistique dans tout le pays.

www.ip.gruppoapi.com

CONTACTS

Francesco Luccisano, Relations extérieures +39 320.5795650,f.luccisano@gruppoapi.com

Lorella Mastrangelo, Relations presse +39 335.1304532,l.mastrangelo@italianapetroli.it