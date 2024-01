electroCore, Inc. est une société de médecine bioélectronique et de bien-être en phase commerciale. Elle propose une plateforme technologique de stimulation non invasive du nerf vague (nVNS). Elle se concentre sur la commercialisation de dispositifs médicaux pour la gestion et le traitement de certaines conditions médicales et de produits de consommation utilisant le nVNS pour le bien-être général et la performance humaine aux États-Unis et sur certains marchés étrangers. Le nVNS est une plateforme technologique bioélectronique qui module les neurotransmetteurs grâce à ses effets sur les systèmes nerveux périphérique et central. Ses produits comprennent gammaCore, Truvaga et TAC-STIM. Son dispositif gammaCore est destiné au traitement de la douleur associée à chaque migraine et à chaque céphalée épisodique chez les adultes, au traitement préventif de la migraine et à l'utilisation d'appoint pour le traitement préventif de la céphalée en grappe chez les adultes, au traitement aigu et préventif de la migraine chez les adolescents et à l'hémicranie paroxystique et à l'hémicranie continue chez les adultes.