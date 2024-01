Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) est un groupe bancaire. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - banque de marché, de financement et d'investissement (41%) : intermédiation financière, financement de projets structurés, gestion de fonds d'investissements, etc. ; - banque de détail et banque d'affaires (30,3%) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit-bail, crédit à la consommation, etc.) ; - banque privée (5%) ; - gestion de fonds d'investissement (5,1%) ; - autres (7,9%) : notamment assurance vie et gestion d'épargne retraite. Le solde des revenus (10,7%) concerne les activités assurées aux Pays Baltes. A fin 2022, le groupe gère 1 701,7 MdsSEK d'encours de dépôts et 2 065,3 MdsSEK d'encours de crédits.

Secteur Banques