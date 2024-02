Escorts Kubota Limited est une société d'ingénierie basée en Inde. La société est principalement engagée dans la fabrication de tracteurs agricoles, de moteurs pour tracteurs agricoles, d'équipements de construction, de terrassement et de manutention, de tubes ronds et plats, d'éléments chauffants, d'amortisseurs hydrauliques à double effet pour les voitures de chemin de fer, d'attelages à tampon central, d'amortisseurs automobiles, de fourches avant télescopiques et d'entretoises McPherson, de blocs de frein, de moteurs à combustion interne et de tous les types de freins utilisés par les chemins de fer. Elle vend également des huiles et des lubrifiants, des outils, des remorques, des tracteurs, des accessoires et des pièces détachées pour compresseurs, des équipements de construction, de terrassement et de manutention. Les segments de la société comprennent les machines agricoles, les équipements de construction, les équipements ferroviaires et autres. Elle fabrique des équipements agricoles tels que des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des planteuses, des pulvérisateurs et des solutions de travail du sol. Le segment des équipements de construction offre une gamme d'équipements de construction et de manutention.

Secteur Véhicules et machines lourdes