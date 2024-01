EUROFINS SCIENTIFIC : Morgan Stanley passe à 'sous-pondérer'

Le 12 janvier 2024 à 16:33 Partager

Morgan Stanley a dégradé vendredi son conseil sur Eurofins Scientific, ramené de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours réduit de 62 à 58 euros.



Dans une étude consacrée au secteur européen des services aux entreprises, l'analyste souligne que la prime de valorisation sur laquelle se traite actuellement le titre mériterait de se justifier par une la dynamique de résultats favorable.



Au contraire, pronostique-t-il, la situation devrait encore s'aggraver avant qu'un rebond ne s'opère en raison de l'effet défavorable de la conjoncture et et de l'inflation sur la croissance organique et les marges, comme l'illustrent les récents avertissements lancés par ses homologues Sartorius, Charles River ou Euroapi.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.