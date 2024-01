(Alliance News) - Everyman Media Group PLC a déclaré mardi qu'il s'attendait à une amélioration de ses bénéfices annuels et s'est dit confiant quant à une liste de films "en constante amélioration".

Les actions d'Everyman étaient en hausse de 5,1% à 62,00 pence chacune à Londres mardi en fin de matinée.

Au cours des 52 semaines qui se sont terminées le 28 décembre, la chaîne de cinémas indépendants basée à Londres s'attend à ce que son chiffre d'affaires augmente de 17 % pour atteindre 90,9 millions de livres sterling, contre 77,9 millions de livres sterling, avec la suppression de l'avantage de la taxe sur la valeur ajoutée en 2022.

Ces prévisions s'accompagnent d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement en hausse de 19 % à 16,2 millions de livres sterling, contre 13,6 millions de livres sterling avec la suppression de la TVA. L'entreprise s'attend également à ce que sa part de marché passe de 4,5 % à 4,8 %.

Everyman a déclaré que ses performances au second semestre 2023 ont été légèrement affectées par les grèves de la Writers Guild of America et de la Screen Actors Guild-American Federation of Television & Radio Artists, qui ont entraîné le report de certains titres clés à 2024.

"Le conseil d'administration est toutefois heureux de reconfirmer les attentes du marché pour 2024 et a confiance dans les perspectives de l'entreprise pour l'avenir", a déclaré Everyman.

En conséquence, Everyman a déclaré qu'il avait confiance dans la liste des films en 2024 qui s'améliore continuellement, notant des titres tels que "Wicked", "Despicable Me 4", "Paddington au Pérou", "Joker : Folie a Deux", "Inside Out 2", "Mufasa : Le Roi Lion", "Dune : Part II" et une suite inédite de "Gladiator".

Everyman a également déclaré qu'il restait engagé dans une "expansion organique mesurée avec d'excellentes opportunités disponibles pour de nouveaux sites".

"Nous avons enregistré une solide croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et de l'Ebitda dans un contexte économique difficile, avec des retards dans les nouvelles ouvertures et des grèves de scénaristes et d'acteurs. De nouveaux progrès opérationnels ont été réalisés, avec des améliorations de tous les indicateurs clés, illustrant le fait que notre proposition reste plus pertinente que jamais", a déclaré le directeur général Alex Scrimgeour.

