Flight Centre Travel Group Limited est un détaillant de voyages et un gestionnaire de voyages d'affaires. Les principales activités de l'entreprise comprennent la vente au détail de voyages dans les secteurs des loisirs et des voyages d'affaires, ainsi que des activités liées à l'expérience de voyage sur place, notamment l'organisation de voyages, la gestion d'hôtels, les sociétés de gestion de destinations (DMC) et la vente en gros. Ses secteurs d'activité sont les suivants : loisirs, entreprises et autres. Le segment Loisirs regroupe les marques de magasins de détail et les marques en ligne pour les clients de détail, les marques de voyages de luxe Travel Associates et Scott Dunn, les agents indépendants et les offres complémentaires. Le segment Entreprises comprend la marque FCM, Corporate Traveller et d'autres marques destinées aux entreprises clientes. Le segment Autres comprend les activités de soutien basées à Brisbane et d'autres activités de soutien, y compris l'approvisionnement, qui soutiennent le réseau mondial et comprennent également les services de gestion des voyages qui comprennent les voyages organisés, les services d'assistance au sol et les hôtels. Ses marques comprennent Flight Centre, Aunt Betty, ignite et Scott Dunn.

Secteur Loisirs et détente