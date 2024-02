Flywire Corporation est une société mondiale de logiciels et d'outils de paiement. La plateforme de paiement, le réseau mondial de paiement et les logiciels verticaux de la société permettent à ses clients d'être payés et d'aider leurs clients à payer. La société utilise son logiciel spécifique et sa technologie de paiement pour intégrer les flux de travail des comptes clients existants de ses clients dans les marchés verticaux de l'éducation, de la santé et du voyage, ainsi que dans les secteurs clés du commerce interentreprises (B2B). Elle propose une intégration dans les applications et les flux de travail existants de ses clients pour l'acceptation et le rapprochement des paiements. Les intégrations prises en charge par ses interfaces de programmation d'applications (API) comprennent les systèmes de comptabilité et de planification des ressources de l'entreprise (ERP), où les organisations peuvent optimiser l'expérience de paiement pour leurs clients tout en éliminant les défis opérationnels. La société dessert environ 3 100 clients dans le monde entier.

