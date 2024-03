FONCIÈRE INEA : Invest Securities relève son conseil

Invest Securities relève son conseil sur le titre Fonciere Inea, passant de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours relevé de 34,9 à 38,6 euros, en raison de la résilience des expertises et des conditions de refinancement meilleures qu'anticipé.



L'analyste rapporte que les données opérationnelles 2023 confirment le caractère résilient du portefeuille comme en témoigne la très forte croissance organique des loyers (+8,7%).



L'impact de la dernière augmentation de capital s'est traduit par un RNR/action de 2,35E qui sera néanmoins assorti d'un dividende stable (2,70E).



'Vu le niveau de la LTV (49% vs covenant 55%), Inea se concentrera notamment sur l'exécution de son pipeline engagé (134 ME) avec une approche plus opportuniste en termes de cessions', estime le bureau d'analyses.



'L'objectif de croissance à deux chiffres de l'EBE d'ici 2026 nous semble crédible mais la foncière n'échappera pas au renchérissement de ses frais financiers qui sera néanmoins très progressif', conclut le broker.





