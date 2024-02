Force Motors Limited est une entreprise automobile à intégration verticale basée en Inde. La société est engagée dans la conception, le développement et la fabrication de composants automobiles, d'agrégats et de véhicules. La gamme de produits de la société comprend des véhicules commerciaux légers (LCV), des véhicules polyvalents (MUV), des petits véhicules commerciaux (SCV), des véhicules utilitaires spéciaux (SUV) et des tracteurs agricoles. Ses véhicules agricoles incluent Balwan 400 Super, Orchard Mini, Sanman 5000, et Abhiman 4X4. Ses véhicules commerciaux comprennent des citilines, des ambulances, des bus scolaires, des transporteurs de passagers et des transporteurs de marchandises. Elle possède également des véhicules sous le nom de Gurkha. Elle fournit des solutions pour le transport - aussi bien pour les marchandises que pour les passagers - des solutions de transport pour les zones rurales ou urbaines, les longues distances ou les zones locales, sur de bonnes routes ou de mauvaises pistes. La société exporte sa gamme de produits dans divers pays du Moyen-Orient, d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique. La filiale de la société est Tempo Finance (West) Private Limited.

Secteur Fabricants de voitures et camions