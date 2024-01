Fraser and Neave, Limited est une société basée à Singapour qui se consacre à la production et à la vente de boissons et de produits laitiers, ainsi qu'à l'impression et à la publication. Les secteurs géographiques de la société comprennent Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et le Viêt Nam. Sa division Food and Beverage (F&B) produit, commercialise et vend des boissons non alcoolisées, de la bière, des produits laitiers, des jus et des crèmes glacées. Ses marques comprennent 100PLUS, F&N et F&N NUTRISOY pour les boissons non alcoolisées, CHANG pour la bière, F&N MAGNOLIA pour les produits laitiers, et F&N MAGNOLIA et F&N KING'S pour les crèmes glacées. Ses marques d'impression et d'édition comprennent Marshall Cavendish, Times Printers, Print Lab, Office & Schools Solutions, Times Distribution, Pansing, Times bookstores, Kaboom et GoGuru. Les filiales de la société comprennent Emerald Brewery Myanmar Limited, F&N Foods Pte Ltd, F&N Creameries Group, Fraser & Neave Holdings Bhd Group, Warburg Group et Yoke Food Industries Group.

Secteur Transformation des aliments