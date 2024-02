Freedom Holding Corp. est une société holding de services financiers. La société, par l'intermédiaire de ses filiales d'exploitation, fournit des services financiers, y compris le courtage de titres de détail, la recherche, le conseil en investissement, la négociation de titres, la tenue de marché, la banque de détail, la banque d'investissement d'entreprise, les services de souscription, la banque commerciale, les produits d'assurance, une plateforme de paiement, une plateforme de conférence et une plateforme de vente de billets en ligne. Les secteurs géographiques de la société comprennent l'Asie centrale et l'Europe de l'Est, l'Europe hors Europe de l'Est, les États-Unis et le Moyen-Orient/Caucase. Le segment Asie centrale et Europe de l'Est fournit des solutions financières complètes, y compris des prêts, tels que des prêts automobiles numériques et des prêts hypothécaires numériques, des paiements, des produits de gestion d'actifs et autres. Le segment Moyen-Orient/Caucase offre des services de courtage en valeurs mobilières, des services de centre de formation financière, des services de centre d'intermédiation financière et des services de conseil financier.