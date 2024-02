Fulgent Genetics, Inc. est une entreprise technologique qui possède une activité de diagnostic clinique et une activité de développement thérapeutique. L'activité de diagnostic clinique de la société propose des services de diagnostic moléculaire, des tests génétiques et des services de laboratoire d'anatomopathologie conçus pour fournir aux médecins et aux patients des informations diagnostiques exploitables sur le plan clinique. Son activité de développement thérapeutique est axée sur le développement de médicaments candidats pour le traitement d'une série de cancers à l'aide d'une plateforme de nanoencapsulation et de thérapie ciblée conçue pour améliorer la fenêtre thérapeutique et le profil pharmacocinétique des médicaments anticancéreux nouveaux et existants. Son activité repose sur sa plateforme technologique, qui comprend des sondes génétiques, des algorithmes de suppression et de comparaison des données, des logiciels d'apprentissage et des systèmes de gestion des informations de laboratoire. La plateforme technologique de la société offre un menu de tests. La société propose également des services de séquençage de nouvelle génération (NGS).

Secteur Installations et services en soins de santé