Garmin Ltd. figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de géolocalisation par satellite (GPS). L'activité s'organise autour de 2 familles de produits : - équipements de géopositionnement maritime et terrestre : traceurs et sondeurs, assistants de poches, systèmes de guidage des voitures, équipements sportifs (dotés de détecteurs de vitesse, de distances parcourues, de battements de coeurs, etc.) ; - équipements de géopositionnement aérien : transmetteurs de communications hautes fréquences, produits d'affichage, transpondeurs numériques (destinés à la transmission de l'altitude, du numéro de vol diffusé par les tours et les radars de contrôle), récepteurs de balises, panneaux audios, etc. Le CA par domaine d'activité se ventile entre activités de plein air (32,5%), sport et fitness (25,7%), marine (17,5%) aviation (16,2%) et automobile (8,1%). A fin 2023, le groupe dispose de 9 sites de production implantés aux Etats-Unis (3), à Taiwan (3), en Chine, aux Pays Bas et en Pologne. La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (50%), Europe-Moyen Orient-Afrique (34%) et Asie-Pacifique (16%).

Secteur Communications et réseautage