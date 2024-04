GCM Grosvenor Inc. est un fournisseur de solutions de gestion d'actifs alternatifs. Il investit sur une base primaire et par le biais de stratégies directes, qu'il définit comme des investissements secondaires, des co-investissements, des investissements directs et des investissements d'amorçage. Elle gère des comptes séparés personnalisés et des fonds communs de placement. Elle collabore avec ses clients pour investir en leur nom sur les marchés privés et publics, soit par le biais de portefeuilles personnalisés pour répondre aux objectifs spécifiques d'un client, soit par le biais de fonds communs spécialisés qui sont développés pour répondre aux demandes du marché en matière de stratégies et d'objectifs de risque et de rendement. Elle opère par le biais de marchés privés et de stratégies de rendement absolu. Les stratégies de marchés privés et de rendement absolu sont principalement définies par la liquidité des titres sous-jacents achetés, la durée de l'engagement du client, ainsi que la forme et le calendrier des commissions d'incitation. Ses stratégies d'investissement comprennent l'infrastructure, l'immobilier, le crédit alternatif, l'investissement durable et d'impact, et d'autres.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds