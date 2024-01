Le taux d'affiliation syndicale aux États-Unis a atteint un nouveau niveau record en 2023, bien que l'année ait été marquée par des grèves de travailleurs organisés qui ont fait la une des journaux, de la ceinture de rouille à Hollywood, et par des succès continus en matière de syndicalisation dans des entreprises telles que Starbucks.

Le taux de syndicalisation est tombé à 10,0 %, alors qu'il avait déjà atteint un niveau record de 10,1 % en 2022. C'est ce qu'a indiqué mardi le département du travail dans un recensement annuel du paysage syndical américain, qui montre également une croissance continue de la syndicalisation parmi les personnes de couleur et une réduction de l'avantage salarial pour les travailleurs syndiqués.

Le nombre de syndiqués, quant à lui, a augmenté pour la deuxième année consécutive, pour atteindre 14,4 millions, mais le fait que l'emploi global parmi les travailleurs salariés ait augmenté plus rapidement a entraîné une nouvelle baisse du taux d'adhésion.

"Bien que le taux de syndicalisation soit resté stable en 2023, cela ne reflète pas l'élan que les travailleurs ont pris cette année", a déclaré Liz Shuler, présidente de l'AFL-CIO, dans un communiqué. "Des vagues de travailleurs de toutes les industries et de toutes les zones géographiques adhèrent à des syndicats malgré les campagnes vicieuses de démantèlement des syndicats menées par les grandes entreprises.

L'augmentation du nombre de syndiqués est entièrement due à la hausse continue de la participation des non-Blancs au marché du travail organisé. Le nombre de Noirs syndiqués a augmenté de 122 000 pour atteindre son niveau le plus élevé depuis deux décennies, tandis que le nombre de Latinos syndiqués a augmenté de 127 000 pour atteindre son niveau le plus élevé depuis que le Bureau des statistiques du travail a commencé à le suivre en 2000. Le nombre de syndiqués blancs et asiatiques a diminué.

Le taux d'adhésion des travailleurs du secteur privé est resté inchangé, à un niveau record de 6 %.

Les travailleurs veulent des syndicats, mais un système défaillant sape leurs efforts de syndicalisation à chaque fois, a déclaré Heidi Shierholz, présidente de l'Economic Policy Institute. Les employeurs ont exploité les faiblesses du droit du travail américain et les responsables politiques fédéraux et nationaux n'ont pas réussi à les en empêcher.

PRIME POUR LES PETITS SALAIRES

Le taux de rémunération des fonctionnaires, qui est plus de cinq fois supérieur à celui du secteur privé, est passé de 33,1 % en 2022 à 32,5 %, soit le taux le plus bas jamais enregistré. Le secteur public a enregistré une baisse nette de 52 000 travailleurs syndiqués en 2023, la diminution du nombre de syndiqués au niveau des États et des collectivités locales l'emportant sur l'augmentation de 60 000 syndiqués dans l'administration fédérale, la plus importante depuis que le BLS a commencé à suivre cette évolution en 2000.

Les données montrent également que la supériorité salariale des travailleurs syndiqués continue de s'éroder.

À la veille de la crise financière mondiale de 2007, le salaire hebdomadaire d'un syndiqué était en moyenne supérieur de plus de 30 % à celui d'un non-syndiqué. L'année dernière, cette marge était tombée à moins de 16 %, peut-être en raison d'un marché du travail tendu qui a récompensé les personnes changeant d'emploi par des gains salariaux considérables, alors que les augmentations salariales des syndicats sont fixées par des contrats négociés sur plusieurs années.

Depuis 2019, année où l'inflation a été la plus forte depuis les années 1980, les salaires des travailleurs syndiqués ont augmenté en moyenne de 15,3 %, tandis que les salaires hebdomadaires des travailleurs non syndiqués ont progressé de 22,2 %.

Mme Shierholz, de l'EPI, a déclaré que la prime plus faible pourrait également être due à des "effets de débordement" lorsque des normes salariales plus larges fixées par les syndicats contribuent à augmenter les salaires des non-syndiqués. C'est un phénomène qui, selon elle, s'est manifesté "en temps réel" récemment dans les augmentations de salaire des ouvriers de l'automobile non syndiqués, après que les grèves des United Auto Workers chez Ford, General Motors et Stellantis ont entraîné des hausses de salaire substantielles pour les syndicats.

"La prime syndicale est donc réduite par l'effet de contagion, mais c'est une bonne chose pour les travailleurs", a déclaré Mme Shierholz.

UNE EMPREINTE PLUS PETITE, MAIS UN POIDS TOUJOURS AUSSI IMPORTANT

Le taux de syndicalisation est en baisse constante depuis les années 1970 et représente aujourd'hui moins d'un tiers de son niveau record des années 1950, lorsque plus de 30 % des travailleurs étaient syndiqués.

Cela dit, les syndicats ont un poids politique considérable, en particulier dans des États déterminants pour l'issue de la course présidentielle de cette année, comme le Michigan et la Pennsylvanie, où les taux d'adhésion sont plus élevés que la moyenne nationale. Dans le Michigan, 12,8 % des travailleurs sont syndiqués, contre 14 % l'année précédente, selon le rapport, tandis qu'en Pennsylvanie, le taux de syndicalisation est passé de 12,7 % à 12,9 %.

Lorsque l'UAW s'est mis en grève l'année dernière contre les "Big 3" de Detroit, le président Joe Biden a rejoint le piquet de grève dans le Michigan, et il a soutenu à plusieurs reprises les efforts du syndicat pour syndiquer les travailleurs de Tesla et de Toyota, entre autres.

Cela ne lui a toutefois pas permis d'obtenir le soutien de l'UAW lors des élections de novembre, qui semblent devoir donner lieu à un second tour entre M. Biden, probable candidat démocrate, et l'ancien président Donald Trump, favori pour l'investiture républicaine.

L'année dernière a été la plus active en matière de débrayages syndicaux depuis plus de vingt ans, avec 36 grèves ayant entraîné l'arrêt d'au moins 1 000 travailleurs à la fois, soit le nombre le plus élevé depuis 2000, selon les données du BLS. Outre les grèves de l'UAW, les acteurs, scénaristes et réalisateurs d'Hollywood ont organisé des arrêts de travail de durées variables et des milliers de travailleurs de l'hôtellerie ont débrayé à Los Angeles dans le cadre d'une série de grèves tournantes visant des établissements particuliers.