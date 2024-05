GFT Technologies SE (GFT SE) est une société mère allemande du groupe GFT, fournisseur international de solutions informatiques. La société divise ses activités en deux divisions : GFT (anciennement GFT Solutions) et Emagine. La société est spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de solutions informatiques pour le secteur des services financiers. Elle s'occupe de la conception, de la fourniture et de la maintenance de solutions informatiques personnalisées. La société conçoit également des modèles d'entreprise visant à optimiser et à mobiliser les processus bancaires pour le secteur financier. En outre, elle fournit des spécialistes en informatique et des services de conseil à des entreprises de divers secteurs. En outre, la société gère des fournisseurs de services informatiques externes pour ses clients. Les filiales de la société sont présentes au Brésil, en Allemagne, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne, en Suisse et aux États-Unis.

Secteur Services et conseils en informatique