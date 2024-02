Gibson Energy Inc. est une société d'infrastructure de liquides basée au Canada. Les principales activités de la société consistent à stocker, optimiser, traiter et collecter du pétrole brut et des produits raffinés. La société exerce ses activités par le biais de deux segments : Infrastructure et Marketing. Le segment Infrastructure comprend un réseau d'actifs d'infrastructure pétrolière, qui inclut des terminaux pétroliers, des installations de chargement et de déchargement ferroviaire, des pipelines de collecte, une installation de traitement du pétrole brut et d'autres petits terminaux. Les principales installations de ce segment comprennent les terminaux de Hardisty et d'Edmonton, des pipelines de collecte, une installation de traitement du pétrole brut à Moose Jaw, en Saskatchewan, et une position d'infrastructure située aux États-Unis. Le segment Marketing est impliqué dans l'achat, la vente, le stockage et l'optimisation des produits d'hydrocarbures dans le cadre de l'approvisionnement de l'installation de Moose Jaw et de la commercialisation de ses produits raffinés, ainsi que dans l'aide à l'accroissement des volumes par le biais de ses principaux actifs d'infrastructure.