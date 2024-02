Gladstone Capital Corporation est une société d'investissement à capital fixe et à gestion non diversifiée. Les objectifs d'investissement de la société sont les suivants réaliser et accroître le revenu courant en investissant dans des titres de créance de sociétés établies du marché intermédiaire inférieur (que l'on définit généralement comme des sociétés dont le bénéfice annuel avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) se situe entre 3 et 15 millions de dollars) aux États-Unis, qui fourniront des revenus et des flux de trésorerie stables pour payer les dépenses, effectuer les paiements de capital et d'intérêts sur sa dette en cours et verser des distributions aux actionnaires qui augmentent au fil du temps, et fournir à ses actionnaires une plus-value en capital à long terme de la valeur de ses actifs en investissant dans des titres de participation d'entreprises établies qui peuvent croître au fil du temps pour permettre de vendre ses investissements en actions en vue de réaliser des gains en capital. Elle se concentre sur l'investissement dans des entreprises du marché intermédiaire inférieur. La société est gérée en externe par Gladstone Management Corporation (le conseiller).