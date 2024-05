Gland Pharma Limited est un fabricant de produits injectables génériques basé en Inde. La société est spécialisée dans les produits injectables stériles, l'oncologie et l'ophtalmologie, avec un accent particulier sur les produits injectables complexes, les NCE-1 (nouvelles entités chimiques), les produits de premier dépôt et les dépôts 505(b)(2). L'entreprise fonctionne principalement selon un modèle interentreprises (B2B) et possède des antécédents en matière de recherche et de développement pharmaceutiques, de fabrication et de commercialisation de produits injectables complexes. La société propose une gamme de systèmes d'administration, notamment des flacons liquides, des flacons lyophilisés, des seringues préremplies, des ampoules, des poches et des gouttes. Elle est également en train d'inclure dans son portefeuille de produits de nouveaux systèmes d'administration tels que des stylos et des cartouches. Ses principales molécules sont l'héparine sodique injectable, l'énoxaparine sodique injectable, le bromure de rocuronium injectable, la daptomycine injectable, entre autres. Ses catégories de produits thérapeutiques comprennent les antipaludéens, les anti-infectieux, les antinéoplasiques, les gynécologiques, les hormones et autres.

Secteur Produits pharmaceutiques