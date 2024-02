Globant est une société de services informatiques spécialisée dans la création et le développement de produits relatifs aux processus de numérisation. Cette numérisation consiste en différents produits de logiciels, dont des applications mobiles, des applications Web, des capteurs et autres équipements orchestré par un backend intelligent qui utilise de Big Data et de Fast Data, et qui se connecte à tous les systèmes du client. Le CA se ventile par marché entre média et divertissements (25,5%), banques / services financiers / assurance (21,9%), voyages et hôtellerie (17,1%), technologie et télécommunications (12,9%), services professionnels (10,4%), consultance / commerce de détail / fabrication (10%) et autres (2,3%). Le CA se ventile géographiquement comme suit : Luxembourg (0,2%), Europe (8,6%), Etats-Unis (76,6%), Amérique du Nord (1,4%), Argentine (4,6%), Chili (4,1%), Amérique latine (3,8%), Asie (0,6%) et autres (0,1%).

Secteur Services et conseils en informatique