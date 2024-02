Greggs plc est un détaillant de produits alimentaires sur le pouce basé au Royaume-Uni. Le secteur de la société comprend les magasins de détail gérés par la société et le commerce interentreprises. Le segment des magasins gérés par la société vend une gamme de produits de boulangerie frais, de sandwichs et de boissons dans ses propres magasins ou par livraison. Le segment Business to business vend des produits à des partenaires franchisés et grossistes pour qu'ils les vendent dans leurs propres points de vente et facture des droits de licence aux partenaires franchisés. Le service Click + Collect de la société est disponible via l'application Greggs et le site Web - permettant aux clients de parcourir son menu, d'éviter les files d'attente et de personnaliser leur commande. La société sert ses clients par le biais de son partenariat de vente en gros, de la livraison et de Click + Collect, et possède plus de 2 378 magasins, dont 1 912 magasins gérés par la société et 466 unités franchisées.

Secteur Restaurants et bars