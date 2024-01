Groupe SFPI est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de biens d'équipement pour le bâtiment et l'industrie. L'activité s'organise autour de 2 secteurs : - bâtiment : serrures, systèmes de contrôle des accès, systèmes de verrouillage, fenêtres en aluminium et en PVC, volets battants et roulants, stores, portes, fermetures industrielles, systèmes de gestion des intrusions, de télésurveillance, de protection périmétrique, etc. ; - industrie : matériels et systèmes aérauliques de ventilation, de transfert pneumatique, de dépoussiérage, de filtration et de transfert de déchets, échangeurs thermiques, stérilisateurs industriels, décanteurs, etc. 71,3% du CA est réalisé en France.

Secteur Fournitures de construction et installation