HannStar Board Corp. est une société basée à Taiwan dont l'activité principale est la fabrication et la distribution de cartes de circuits imprimés (PCB). Les principaux produits de la société sont les circuits imprimés double face et multicouches. Ses produits sont principalement utilisés dans la fabrication d'ordinateurs et de produits périphériques, de télécopieurs, de caméras vidéo, d'équipements de communication, d'équipements de test de semi-conducteurs, de téléviseurs et d'appareils photo numériques. La société opère principalement à travers trois secteurs d'activité : Le segment des PCB, le segment des services de fabrication électronique (EMS) et le segment des autres. La société est également engagée dans la vente en gros et au détail de matériel électronique. La société distribue principalement ses produits sur le marché national et les marchés étrangers, y compris les Amériques, le reste de l'Asie et l'Europe.