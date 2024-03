Hera S.p.A. est spécialisé dans la production et la distribution d'électricité et de gaz. En outre, le groupe propose des prestations de services environnementaux. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - vente de gaz (65%) : 13,1 milliards de m3 vendus en 2022 ; - vente d'électricité (24,3%) : 12 197,2 GWh vendus ; - collecte et traitement des déchets (5,1%) ; - gestion du cycle intégré de l'eau (4,6%) : collecte et traitement des eaux usées, distribution d'eau potable, etc. ; - autres (1%) : notamment gestion de l'éclairage public.

Secteur Services multiples aux collectivités