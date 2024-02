Hillman Solutions Corp. est un fournisseur de produits liés à la quincaillerie et de services de merchandising connexes. Les secteurs d'activité de la société comprennent les solutions de quincaillerie et de protection, la robotique et les solutions numériques, et le Canada. Le segment Hardware and Protective Solutions comprend une sélection de catégories de produits, y compris les fixations, la quincaillerie de construction, les suspensions murales, les tiges filetées et les formes métalliques, les lettres, les chiffres et les signes (LNS), et l'équipement de protection individuelle. Le segment Robotique et solutions numériques comprend principalement des solutions robotisées de duplication et de gravure de clés adaptées aux besoins des consommateurs. Le segment Canada distribue des fixations et des articles de quincaillerie connexes, des tiges filetées, des clés, des systèmes de reproduction de clés, des accessoires et des articles d'identification, tels que des étiquettes et des lettres, chiffres et signes, aux quincailleries, aux centres de rénovation, aux grandes surfaces, aux distributeurs industriels et aux distributeurs du marché secondaire de l'automobile.

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage