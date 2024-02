Hindalco Industries Limited figure parmi les principaux producteurs d'aluminium et de cuivre en Asie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits en aluminium (51,6%) : alumine, aluminium, lingots de laminage et d'extrusion, alliages d'aluminium, feuilles d'aluminium, billettes en aluminium, etc. ; - produits de cuivre (48,4%) : cuivre, cathodes de cuivre, etc. 69,7% du CA est réalisé à l'international.

Secteur Aluminium