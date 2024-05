HOLCIM : RBC initie le suivi à 'performance en ligne'

RBC a annoncé mardi avoir initié la couverture du titre Holcim avec une opinion 'performance en ligne avec le secteur' et un objectif de cours de 91 francs suisses.



Dans une note de recherche, le courtier canadien se montre dubitatif quant au projet du groupe de matériaux de construction de scinder ses activités en Amérique du Nord pour les introduire en Bourse à New York.



'Holcim pense pouvoir créer de la valeur pour ses actionnaires en scindant ses actifs nord-américains, selon la règle selon laquelle 'moins c'est mieux' (less is more) ou encore '2 - 2 = 5'', écrit le broker.



'Ils ne sont pas les premiers, ni les derniers, à vouloir briller aux Etats-Unis', ajoute-t-il dans l'étude.



S'il reconnaît que le projet de séparation a du sens, RBC souligne que le plan a pour l'instant laissé les investisseurs de marbre, peut-être en l'absence de détails plus précis concernant l'opération.



En attendant, le professionnel dit s'attendre à ce que le titre du cimentier suisse évolue en ligne avec son secteur.



