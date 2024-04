IBIDEN CO., LTD. a pour principale activité la fabrication de produits électroniques et céramiques. Elle opère dans deux secteurs d'activité. Le secteur de l'électronique est engagé dans la fabrication et la vente de cartes de circuits imprimés (PCB) et de substrats de conditionnement, ainsi que dans la conception de modèles de PCB. Le segment Céramique propose des produits céramiques liés à l'environnement, des produits spéciaux en carbone, des produits en céramique fine et des fibres céramiques. Le secteur Autres s'occupe de la fourniture d'équipements de logement et de feuilles stratifiées décoratives en mélamine, de la conception et de la construction de pistes, de jardins paysagers et d'installations diverses, de la transformation de plastique synthétique, de la transformation de fruits de mer agricoles, des services d'information, du transport automobile, de la commercialisation du pétrole, du soutien aux entreprises, de l'investissement, du financement, de la propriété et de la gestion des terres.