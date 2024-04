IBM : UBS rehausse son objectif, mais reste à 'vendre'

UBS a relevé lundi son objectif de cours sur IBM de 125 à 130 dollars, tout en renouvelant sa recommandation 'vendre' sur le titre du groupe informatique américain.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indique avoir abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires sur la société pour 2024 et 2025 suite à la finalisation de la cession de ses activités météorologiques (The Weather Company) au fonds Francisco Partners pour un montant de 1,1 milliard de dollars.



La transaction étant néanmoins appelée à se traduire par un gain de 240 millions de dollars qui viendra compenser la perte de revenus liées à la cession, UBS dit maintenir à 10 dollars sa prévision de bénéfice par action (BPA) au titre de l'exercice 2024.



