IMI plc est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements destinés à la circulation et au contrôle des fluides. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements de haute technologie (48,1%) : vannes anti-pompage, vannes d'isolement, actuateurs, systèmes intégrés de contrôle des fluides, etc. dédiés aux centrales électriques et aux installations pétrochimiques, pétrolières et gazières ; - vannes et équipements de contrôle et de traitement des flux et de l'air (34,8%) : destinés aux secteurs de l'automobile, du transport ferroviaire, du médical, des industries pétrolière et gazière, de l'alimentation et de l'automatisation industrielle ; - équipements de climatisation intérieure (17,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (4,5%), Allemagne (12,9%), Europe (25,4%), Etats-Unis (26,2%), Amérique (4,4%), Chine (8,8%), Asie-Pacifique (13,2%), Moyen Orient et Afrique (4,6%).

Secteur Machines et équipements industriels