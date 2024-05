Indraprastha Gas Limited est une société de distribution de gaz de ville. La société est engagée dans la vente de gaz naturel. Elle se concentre sur les activités industrielles et commerciales. Elle fournit un approvisionnement en gaz sûr et ininterrompu aux consommateurs de transport, domestiques, commerciaux et industriels par l'intermédiaire de son réseau de distribution. Elle propose du gaz naturel canalisé (GNC), qui comprend du méthane-CH4, avec un faible pourcentage d'autres hydrocarbures. Elle propose également du gaz naturel comprimé (GNC), qui est un combustible gazeux et un mélange d'hydrocarbures, principalement du méthane. Ses activités couvrent diverses régions, notamment les districts de Delhi, Noida, Greater Noida, Ghaziabad et Hapur, Gurugram, Meerut, Shamli, Muzaffarnagar, Karnal, Rewari, Kanpur, Hamirpur et Fatehpur, Kaithal, Ajmer, Pali, Rajsamand, Banda et d'autres encore. Elle fournit du PNG dans tous les hôtels, restaurants, centres commerciaux, complexes commerciaux, institutions éducatives/religieuses et hôpitaux dans divers districts de Delhi-NCR et de ses environs, dans le cadre du secteur commercial.

Secteur Services aux collectivités de gaz