Industrial Bank Co., Ltd. est un groupe bancaire organisé essentiellement autour de 3 pôles d'activités : - banque de détail ; - banque de financement et d'investissement ; - banque de marché. A fin 2019, le groupe gère 3 759,1 MdsCNY d'encours de dépôts et 3 345,2 MdsCNY d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de plus de 2 000 agences implantées en Chine. La totalité des revenus sont réalisés en Chine.

Secteur Banques