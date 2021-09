Lire la suite Inhibrx Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique. La société se concentre sur le développement de thérapies biologiques pour les personnes souffrant de maladies mortelles. Elle dispose d'un pipeline de nouveaux candidats thérapeutiques biologiques, développés à l'aide de sa plateforme d'anticorps à domaine unique (sdAb). Son pipeline comprend les INBRX-109, INBRX-106, INBRX-105 et INBRX-101.... Secteur Recherche biotechnologique et médicale Agenda 29/09 | 17:40 Présentation