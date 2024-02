Integral Ad Science Holding Corp. est une société internationale de vérification de la publicité numérique. La société offre des services de vérification, d'optimisation et de ciblage contextuel de la publicité. Sa plateforme technologique basée sur le cloud fournit des informations exploitables et assure une mesure et une vérification indépendantes de la publicité numérique sur tous les appareils, canaux et formats, y compris les ordinateurs de bureau, les téléphones portables, la télévision connectée (CTV), les réseaux sociaux, l'affichage et la vidéo. La mesure de la qualité des impressions de la société est conçue pour vérifier que les publicités numériques sont servies à une personne réelle plutôt qu'à un robot, qu'elles sont visibles à l'écran et qu'elles apparaissent dans un environnement adapté et sans danger pour la marque, dans la zone géographique appropriée. Il aide les annonceurs à optimiser leurs dépenses publicitaires et à mieux mesurer l'engagement des consommateurs dans les campagnes sur les différentes plateformes, tout en permettant aux éditeurs d'améliorer le rendement de leur inventaire et leurs revenus. L'entreprise est présente aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, à Singapour, en Australie, en France, au Japon et en Inde.

Secteur Publicité et marketing