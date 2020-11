Ipca Laboratories Limited exerce ses activités dans le secteur pharmaceutique. La Société est un fabricant et fournisseur de plus de 10 ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA). Elle offre des IPA comme l'aténolol, le sulfate d'hydroxychloroquine, le citrate de morantel, le pamoate de pyrantel et le zaltoprofen. Elle propose des marques telles que Zerodol, Lariago, HCQS Perinorm, Rapither, Tenoric, Lumerax, Etova,...